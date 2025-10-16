Надежда Йорданова: В правовата държава не може да има вечни временно изпълняващи

Внесохме вчера становище до членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което заявихме волята, която се съдържа в промените в Закона за съдебната власт. На първо място, вечни временно изпълняващи не може да има в правовата държава. Затова е този шестмесечен срок, който започва да тече от влизането в сила на закона, каза Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група на „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), преди заседание на Пленума на ВСС.

Тя обясни, че това е много ясно от разпоредбите. Разбира се, че става въпрос както за минали, така и за бъдещи случаи, както и при предсрочно прекратяване на мандат. Настояваме членовете да приложат точно закона, заяви Йорданова,цитирана от БТА. Тя посочи, че в нито един от дебатите по законопроекта не е бил повдигнат въпросът какво означава нормата.

Това, което се случва в съдебната система, сега води до забавяне на правосъдието и потенциална негова липса. В момента рискът е разследвания, които са възложени със заповед на главния прокурор, да бъдат оспорени, каза Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“. Той допълни, че ВСС трябва да определи нов главен прокурор. Трябва да се изберат и нови членове на ВСС, като се промени законът за съдебната власт, за да могат изборите да са прозрачни и квотата на парламента да не бъде политизирана, каза още Мирчев.

По отношение същия текст членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

Текстът на чл. 173 ал.15 от ЗСВ се отнася до Главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи следното: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

Очаква се на провеждащото се днес заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет да се обсъди въпросът и да се вземе решение дали да се отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на разпоредбата. Писмото на народните представители бе докладвано при започването на дебата по темата от членовете на съвета.