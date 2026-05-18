Британският корабостроител "Бабкок" призна, че е сглобил две фрегати от тип 31 "в неправилна последователност", което наложи значителна преработка и закъснения. През 19-ти и началото на 20-ти век Кралският флот на Обединеното кралство беше много страшна бойна сила. През 21-ви век това вече не е толкова така; Кралският флот се е превърнал в сянка на предишното си величие, с повече адмирали, отколкото военни кораби в активна служба. Да се коригира курса не е лесна задача, пише за TNI журналистът Питър Сучиу. По-рано този месец стана ясно, че първите две от широко рекламираните фрегати Type 31 от клас Inspiration, предназначени да бъдат "работните коне" на флота, са били сглобени в неправилна последователност. Това не е просто недоразумение. То доведе до месеци закъснения, като се очаква разходите за поправката да достигнат 140 милиона паунда (187 милиона долара).

"По време на етапа на оборудване се сблъскахме с по-високи от очакваните нива на преработка в резултат на промени в проекта и дългосрочните последици от нередната последователност на строителните дейности в ранните етапи на програмата", призна корабостроителят "Бабкок". "Макар че броят на такива случаи на преработка не е напълно неочакван, работата се извършва в по-късните етапи на завършване и затова е по-сложна и по-скъпа", добави "Бабкок".

Компанията не обясни точно как е възникнал проблемът. Проблемите са най-сериозни при водещия кораб, бъдещия HMS Venturer, но някои от същите грешки при строителството са засегнали и HMS Active, втория кораб от класа.

Програмата за фрегатите от тип 31 вече е претърпяла значителни закъснения.

HMS Venturer трябваше да влезе в експлоатация през 2023 г., като и петте планирани военни кораба трябваше да бъдат оперативни до началото на 2030-те години. Графикът беше отложен, като HMS Venturer трябваше да започне операции през 2027 г. Този график беше отменен и може да мине до края на десетилетието, преди Кралският флот да види фрегатата да направи първото си разгръщане.

Новината идва само няколко седмици, след като Кралският флот потвърди, че най-старата си фрегата от клас Duke тип 23, HMS Iron Duke (F234), ще бъде изтеглена от експлоатация, въпреки че този военен кораб премина през петгодишен ремонт, струващ на британските данъкоплатци 103 милиона паунда (139,5 милиона долара). Да се каже, че Кралският флот хвърля пари на вятъра, е меко казано в този момент. Плановете предвиждат военните кораби да бъдат модернизирани, за да получат бъдещата Mk 41 VLS, което би могло значително да подобри огневата им мощ, на по-късен етап, по време на "период на въвеждане на способности".

Военните кораби са "оборудвани за, но не с" VLS. Това имаше за цел да ускори влизането им в експлоатация, което сега изглежда почти безсмислено. Освен това това ще означава, че военните кораби ще трябва да бъдат извадени от експлоатация за преустройство в близко бъдеще.

"Фрегатите от тип 31 са проектирани като кораби за общо предназначение, което означава, че са добри във всичко, но не са майстори в нищо. По отношение на набора от мисии, фрегатите от тип 31 ще могат да провеждат военни действия на повърхността, във въздуха, наземни атаки и мисии за събиране на разузнавателна информация", написа Ставрос Атламазоглу за The National Interest.

Фрегатите от тип 31 бяха разработени като част от националната стратегия за корабостроене на Обединеното кралство и с цел да върнат Кралския флот в правилната посока. Вместо това, след години на забавяния, фрегатите са просто още една дупка във водата, в която британският данъкоплатец продължава да хвърля пари.