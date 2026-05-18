Идея: Хората да бъдат хапани от ГМО кърлежи, за да спрат да ядат месо

Двама професори по медицина от Западния Мичигански университет предлагат кардинален метод за борба с климатичните промени: хората да бъдат масово хапани от генномодифицирани кърлежи. Професорите Паркър Кръчфийлд и Блейк Херет от Катедрата по медицинска етика на Медицинското училище "Хоумър Страйкър" към Западния Мичигански университет написаха статия по темата, публикувана в специализираното списание "Биоетикс". В нея твърдят, че ако населението бъде насила заразено с алфа-гал синдром, пренасян от въпросните гадинки, ще спре да се храни с червено месо.

Червеното месо на говедата от години вдига кръвното на представителите на либерал-глобалисткия лагер. Те смятат тези животни за основен причинител на затоплянето на климата, което е важна част от тяхната идеология, тъй като изпусканите от животинките газове създавали около планетата парников ефект. Ако хората не купуват червено месо, за да се хранят с него, животновъдите ще спрат да отглеждат крави. Така планетата ще бъде спасена, настоява въпросната група.

Кръчфийлд-Херет твърдят, че ако яденето на червено месо е морално неправилно, тогава пръскането срещу кърлежи е също морално неприемливо. Статията им е озаглавена "Полезно кръвосмучене". Двамата автори защитават идеята, че ухапванията от кърлежи, които причиняват алфа-гал синдром, действат като "морален биоусилвател", защото принуждават хората да спрат да ядат месо.

Алфа-гал синдромът е алергична реакция, която може да се развие след ухапване от определени видове кърлежи. Организмът започва да реагира на молекулата алфа-гал, съдържаща се в червеното месо, но също при консумация на млечни продукти или желатин. При някои хора се наблюдават обриви, сърбеж, подуване, стомашни болки, диария и гадене след консумация.

При други може да се стигне до тежка алергична реакция – анафилактичен шок, с рязък спад на кръвното налягане и затруднено дишане. При второ заболяване има огромна опасност от летален изход. Това принуждава много пациенти напълно да променят хранителния си режим и да избягват месо, включително някои лекарства и ваксини, съдържащи животински съставки. Синдромът може да продължи с години, а при нови ухапвания от кърлежи чувствителността често се засилва.

За либерал-глобалистите всичко е морално допустимо в борбата с климатичните промени.

Тъй като алфа-гал синдромът се пренася само от някои видове кърлежи, двамата професори предлагат в статията си кръвосмучещите гадинки да бъдат генно модифицирани, а получените видове да се разпространят по целия свят. Така ще се усили способността им да пренасят алфа-гал и да разширят обхвата им в градски среди, така че да засегнат повече хора. Те наричат това "морално задължаващо" действие при определени етични предпоставки.

Заразните кърлежи се разпространяват съмнително бързо в САЩ в последните години, изпреварвайки статията на двамата учени.

Професорите представят пускането на генетично модифицираните кърлежи като форма на "ваксинация", която само "накърнява", а не "нарушава" телесната автономия на хората. Те описват това като мека принуда, за разлика от по-строгата, при която държавни служители налагат на магазинната мрежа категорична забрана за продажба на месо.

Според данни на американския Център за контрол и превенции на заболяванията 450 000 американци вече са засегнати от алфа-гал синдром, а случаите са се увеличили стократно през последното десетилетие. Причината е, че обхватът на запазния вид кърлежи се разширява бързо. Статията на двамата учени все още не е достъпна безплатно онлайн и може да бъде прочетена единствено в хартиеното издание на списанието.