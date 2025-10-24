IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Министър Георгиев: Посегателството върху прокурор е посегателство върху цялата система

Правосъдният министър по няколко пъти на ден се чува със съпругата на пострадалия

24.10.2025 | 11:30 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Правосъдният министър Георги Георгиев направи коментар за нападението срещу бившия прокурор Иво Илиев. Министърът е на мнение, че “посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата система”. 

Георгиев добави, че по няколко пъти на ден се чува със съпругата на Илиев, но отказа да съобщи подробности от разследването или относно състоянието на магистрата.

Маскиран мъж с чук нападна прокурора в подземен паркинг близо до дома му. Иво Илиев беше приет в болница, а извършителят се издирва.

