Министър Георгиев: Посегателството върху прокурор е посегателство върху цялата система

Правосъдният министър Георги Георгиев направи коментар за нападението срещу бившия прокурор Иво Илиев. Министърът е на мнение, че “посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата система”.

Георгиев добави, че по няколко пъти на ден се чува със съпругата на Илиев, но отказа да съобщи подробности от разследването или относно състоянието на магистрата.

Маскиран мъж с чук нападна прокурора в подземен паркинг близо до дома му. Иво Илиев беше приет в болница, а извършителят се издирва.