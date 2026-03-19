Мащабен план: Киев обещава хиляди прехващачи срещу дронове „Шахед“

Украйна заяви, че може да произвежда повече дрони-прехватчи срещу „Шахед“, отколкото ѝ са необходими. Украйна има богат опит в борбата с този вид атаки с дронове, с които САЩ и съюзниците ѝ се сблъскват в момента в Близкия изток. Това доведе до скок в интереса към украинските прехватчи и страната иска да ги сподели.

Украйна предлага да използва неизползвания си промишлен капацитет, за да подкрепи държави, изправени пред нови заплахи. Тя заявява, че може да доставя на партньорите си 1 000 дрона-прехватчи на ден за противодействие на атаките с „Шахед“, а потенциално и повече, ако успее да си осигури допълнителни инвестиции за разширяване на производството, пише Business Insider.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник пред британския парламент, че Украйна може да произвежда „поне 2000 ефективни и изпитани в бой прехватчи всеки ден“. Военните му сили се нуждаят от около 1000 на ден, което означава, че „можем да доставяме поне още 1000 на ден на нашите съюзници“.

Отрбранителната промишленост на Украйна твърди, че може да произвежда много повече, отколкото прави сега, но й липсват средства. Зеленски посочи дроновете-прехватчи – евтини системи, предназначени да унищожават приближаващи се дронове – като спешна нужда на партньорите, която Киев може да задоволи.

Украйна има богат опит в спирането на дронове „Шахед“, без да се налага да изразходва скъпи ракети. Висш офицер заяви миналия месец, че дроновете-прехватчи вече съставляват почти една трета от унищожените руски въздушни заплахи.

На фона на войната с Иран се наблюдава скок в интереса към способностите на Украйна.

Интересът вече нарастваше, докато съюзниците изучаваха тактиките на Украйна на бойното поле, особено защитата срещу дронове; обаче търсенето скочи, след като иранците изстреляха дронове „Шахед“ за еднопосочна атака срещу американските сили и съюзниците им в Близкия изток.

Войната извади на преден план проблемите с традиционните системи за противовъздушна отбрана, включително колко скъпо е тяхното използване.

Една ракета-прехващач за американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, например, може да струва около 4 милиона долара, а запасите, които са трудни за подновяване, могат бързо да се изчерпят. Тези оръжия не са идеални срещу иранските „Шахед“, чиято цена обикновено се оценява на около 20 000 до 50 000 долара за брой.

Дроновете-прехващачи, които струват между 2 000 и 6 000 долара, поставят защитниците в по-добра позиция от гледна точка на разходите.

Зеленски заяви, че Украйна е била принудена да научи как да спира евтино тези еднопосочни дронове, за да не може Русия да претовари скъпите системи за противовъздушна отбрана, изпращайки дронове на вълни. Той заяви, че Украйна е променила това уравнение, подчертавайки, че „подходът на Киев е далеч по-рентабилен от всичко, което нашите партньори използват днес“.

Зеленски по-рано заяви, че много страни са се обърнали към украинското правителство за помощ при справянето с иранските дронове „Шахед“, а във вторник той заяви, че има търсене на украински експертен опит.

В региона на Персийския залив има повече от 200 украински военни експерти

по молба на партньорите, каза той, и те „знаят как да помогнат, как да се защитят срещу дроновете „Шахед“.

Производителите на прехващащи дронове, включително и тези извън Украйна, заявиха пред Business Insider, че са забелязали изблик на интерес, но е трудно да се отговори на търсенето, тъй като компаниите не могат да увеличат производството си за една нощ.

„Можем да произвеждаме повече – зависи от инвестициите“, заяви украинският президент.

Отбранителният бюджет на Украйна силно ограничава това, което индустрията може да произведе. Повече поръчки отвън биха могли да отключат неизползвания капацитет, като увеличат доставките както за Украйна, така и за нейните партньори.

Игор Федирко, изпълнителен директор на Украинския съвет за отбранителна промишленост (UCDI) – орган, който представлява над 100 компании, заяви пред Business Insider в сряда, че войната в Близкия изток е предизвикала вълна от заявки за украински технологии и експертиза.

Той каза, че Украйна е в състояние да произведе 2,5 пъти повече прехващачи, отколкото може да си позволи да купи, и че тази разлика може да се удвои в рамките на няколко месеца. Износът би генерирал средства за финансиране на по-голямо производство за собствената армия на Украйна.

Износът на Украйна е строго контролиран, като страната иска да даде приоритет на собствената си борба срещу руската инвазия. Тя предприема редица стъпки, за да може да изнася повече оборудване към някои партньори, особено в Европа, но много от тези стъпки все още са в процес на разработване. Коментарите на Зеленски обаче сочат, че дроновете-прехватчици биха могли да бъдат приоритетен износ.

Зеленски също посочи, че партньорите ще се нуждаят от нещо повече от само прехващачи, за да разполагат с надеждна отбрана.

„Без система всеки прехващач е просто играчка – не е истински защитник“, каза той.

Той заяви, че Украйна знае как да изгради радарно покритие за откриване на дронове и софтуер за радарите, за да продължат да работят при електронни смущения.

„Ако „Шахед“ трябва да бъде спрян в ОАЕ, ние можем да го направим. Ако трябва да бъде спрян в Европа или Обединеното кралство, ние можем да го направим“, каза Зеленски. „Това е въпрос на технология, инвестиции и сътрудничество.“