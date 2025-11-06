Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов приема подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница. Това посочват от Министерството на здравеопазването в позиция.

По-рано днес от Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница обявиха, че подават оставка. Поводът е, че в годините много пъти правихме компромиси, работихме с няколко министри, давахме толеранс на всички, но това, което не успяхме да преодолеем, е ограничаването на информацията към нас, каза неговият председател проф. Иван Литвиненко.

В позицията на здравното министерство се посочва, че Общественият съвет е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект. Министерството обаче прави уточнение, че консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия.

Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност, се отбелязва още в позицията.

От Министерството допълват, че институционалната отчетност се осъществява по установения ред чрез регулярни срещи, предоставяне на официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение.

Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години, пише още в позицията.

От здравното министерство посочват, че изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила. На този етап се работи паралелно по няколко ключови направления – официализиране на задание за проектиране, инфраструктурно обезпечаване, анализ на финансиране и провеждането на срещи с ръководители на лечебни заведения и педиатрични структури на територията на София.

По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, Здравната инвестиционна компания за детска болница се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност, пише в позицията.

В нея се отбелязва, че проектът за Национална детска болница е дългосрочен и не всички въпроси са финализирани, но напредъкът е измерим и проследим. Обществото ще продължава да бъде информирано на всеки ключов етап от реализацията на проекта.

Министерството на здравеопазването изразява признателност към членовете на Обществения съвет за вложеното време, експертизата и професионалния ангажимент в досегашната съвместна работа.

От ПП-ДБ заявиха, че депозират в деловодството на Народното събрание искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и ресорния заместник, Искаме да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от Обществения съвет. Това каза заместник-председателят на Демократи за силна България и депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" Йордан Иванов в кулоарите на парламента.

Ако документацията е скрита, това е повод за оставка, отбеляза депутатът. Според Иванов Общественият съвет е направил явно и прозрачно изявление, че документацията е скрита от тях.

Иванов настоя още министърът да даде план как ще продължи процесът по изграждане на Националната детска болница.

Общественият съвет беше този, който даваше гаранция за прозрачност на процеса, посочи народният представител. "Оставката е приета по необясними причини, вместо ресорният министър да се извини и процесът по изграждане да може да продължи напред", каза още той. Според него процесът по изграждане е делегитимиран след оставката.