Димитър Ганев: Над 40% имат положително отношение към местната власт

Общо 43% от участниците в проучване на изследователски център "Тренд" имат положително отношение към местната власт, съобщи социологът Димитър Ганев по време 39-ото Общо събрание на НСОРБ.

Димитър Ганев представи данни, част национално представително проучване на "Тренд", посветено на местната власт и сравнението с други институции. Проучването е направено сред 1002 души между 11 и 17 февруари тази година.

На въпрос за работата на основните институции и оценката за тях, над 50% от хората споделят положително отношение към Българската православна църква, като Българската народна банка и Българската армия също имат много високо одобрение. Общо 43% имат положително отношение към местната власт в страната. Това е повече от доверието към парламент и правителство, които са на последните две места с 14% и 13% доверие, каза Ганев.

Попитани в каква посока се развива общината, в която живеят, 43% отговарят - "в правилна посока", "в грешна посока" посочват 39%, което е сходен дял на оценката за работата на общините, коментира Димитър Ганев.

В отговор на въпрос как оценяват работата на местната власт, социологът каза, че сборът на тези, които казват "много добра" и "по-скоро добра" надвишава сборът на тези, които отговарят с "по-скоро лоша" и "много лоша".

Общо 47% от участниците в проучването отговарят, че имат доверие в местната власт на общината, в която живеят, а 45% казват, че нямат доверие.

На въпрос за състоянието на пътищата и инфраструктурата в тяхната община, над 40% отговарят, че то е лошо и много лошо. За чистотата и поддържането в съответната община, в която живеят, респондентите отговарят, че по-скоро са на добро ниво - над 40%, информира Ганев. Той съобщи, че за околната среда и зелените площи 40% от анкетираните посочват, че са на добро ниво. Над 80% от запитаните поставят много добра оценка за обществения транспорт в тяхното населено място, като лидер в това отношение е Столичната община, благодарение на последователните усилия на общината в развитието на градския транспорт. Селото е с много ниски стойности на оценка на обществения транспорт, каза Димитър Ганев.

Близо 60% от анкетираните определят достъпа до образователни институции в тяхното населено място като много добър, като столицата отстъпва на областния център и на малкия град, заради затруднения достъп до ясли и детски градини.

Общо 30% от участниците в проучването определят възможностите за работа и доходи в тяхното населено място като много добри. Близо 45% смятат, че са по-скоро лоши, каза Димитър Ганев пред делегатите на Общото събрание на НСОРБ.