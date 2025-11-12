Създават Национален декарбонизационен фонд

Парламентът да обсъди днес на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Измененията бяха приети на първо четене на 31 октомври т.г.

С промените се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България.

Стратегическото ръководство ще се осъществява от 9-членен Управителен съвет като негов председател ще е представител на Министерство на енергетиката.

Друго важно изменение е, че на МС се предоставя възможност - при определени условия, да приеме решение за спиране за обоснован период изпълнението на задължението за смесване на течни горива от нефтен произход с биогорива.

В проектопрограмата на парламента е второто четене на промени в Закона за здравното осигуряване и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Предвижда се тази седмица депутатите да разгледат на първо четене и четири други законопроекта за изменение на НПК, внесени от депутати от опозицията.

Първа точка за четвъртък се предлага да бъде първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда. В програмата е също продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

В края на седмицата се очаква да се проведе отложеният от миналата седмица блиц-контрол, на който премиерът и вицепремиерите отговарят на въпроси за актуалната политика на кабинета.