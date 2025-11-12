Енергийният министър успокоява: Имаме бензин за шест месеца

От парламентарната трибуна министърът на енергетиката Жечо Станков побърза да успокои българските граждани и заяви, че България има запази от бензин за шест месеца.

“Дизеловото гориво ще покрие нуждите на гражданите за близо четири месеца, а самолетно гориво има за два месеца”, каза Станков и потвърди думите на Бойко Борисов, който каза същото за горивата.

“В данъчните складове горивата са предназначени само за българските граждани”, категоричен е министърът на енергетиката.

“Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани. Имаме входни точки, по които може да се обезпечи влизането на гориво в страната”, допълни Станков.

“Умишлено не споменавам пропан-бутана, защото това гориво не е проблем и се внася в страната ни и до днес по различни канали. Имаме достатъчно точки да обезпечим вноса на горива и да бъде миксирано от резерва. Изключително важно е да наблегнем и на това, че сме от правителствата, които използва добрите практики и гледаме да ги внедрим. Днес си стиснах ръката с г-н Денков", каза още той.

Министърът на енергетиката заяви, че са в постоянна комуникация и с ОФАК и със САЩ.

"Дипломацията обича тишината. Искам да кажа, че доставките за българските граждани на горива са обезпечени. Част от политиците се опитват да внушат страх в обществото. Действията, които предприемаме, са възможно най-адекватните", каза Станков и подчерта, че всички институции трябва да се обединят, за да се получи дерогацията в най-кратки срокове и да не се застраши енергийната сигрност на страната.