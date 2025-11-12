IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
36-годишен шофьор с 4,23 промила е хванат в село Врачеш

Преди година е бил осъден за същото деяние

12.11.2025 | 11:55 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Районната прокуратура – Ботевград привлече в качеството на обвиняем 36-годишен мъж за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

На 10.11.2025 г. в с. Врачеш, община Ботевград, той е шофирал лек автомобил по ул. „Плиска“, когато е бил спрян за проверка.

По надлежния ред с техническо средство е било установено наличие на алкохол в кръвта на водача с концентрация 4,23 промила.

По случая е било образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

В хода на разследването е установено, че през м. април 2024 г. С.И. е бил осъден за същото деяние, съобщи Апелативната прокуратура - София.

 

моторно превозно средство алкохол Врачеш Ботевград
