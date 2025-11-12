РИОСВ - Велико Търново глоби със 70 000 лв. "Кроношпан"

Три наказателни постановления на обща стойност 70 000 лв. са съставили експертите на РИОСВ-Велико Търново през октомври на дружество „Кроношпан“, отчитат от екоинспекцията.

През отчетния период в институцията са постъпили сравнително малък брой сигнали за замърсяване на въздуха и миризма на дървесина от дървообработващото предприятие в сравнение с предходните месеци. Извършени са 9 обхода в гр. Велико Търново, при които не е установена специфична миризма на дървесина и лепило.

Дружеството е информирало инспекцията за спиране на производствените съоръжения за профилактика – в периода 15-20 октомври е било спряно производството на ПДЧ, а в периода 6 октомври – 1 ноември – на МДФ.

През октомври екоинспекторите във Велико Търново са съставили два акта за установени административни нарушения, като единият е на физическо лице за нерегламентирано съхранение на излязло от употреба моторно превозно средство, а другият на юридическо лице – за горене на отпадъци, без да притежава разрешение за тази дейност.