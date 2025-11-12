IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какви са политическите нюанси в сметките на държавата?

Дебат в студиото на "Директно" с д-р Яница Петкова, социолог от агенция "Мяра" и журналиста от "Сега" Людмил Илиев

12.11.2025 | 20:55 ч. 2

Бюджетът, успоредно с ''Лукойл'', се превърнаха в големите изпитания за българската политика. След седмици на напрежение, преговори и взаимни обвинения, правителството обяви, че проектът за държавния бюджет ще бъде внесен в срок — и това ще бъде първият бюджет на България, разчетен в евро.

Премиерът Росен Желязков нарече приемането му "ключов момент за устойчивостта на държавата", а финансовото министерство уверява, че този бюджет ще даде стабилност и предвидимост в условията на сериозна икономическа несигурност.

Но зад оптимистичните изявления се крият дълбоки разногласия — между политическите партии, между работодателите и синдикатите, дори между отделните министри. ГЕРБ отказва . Икономисти вече предупреждават, че бюджетът може да бъде приет без реален консенсус, което поставя под въпрос неговата устойчивост.

Става дума не просто за числа и разчети, а за посоката, в която тръгва държавата — в навечерието на въвеждането на еврото и на фона на поредната политическа турбуленция.

А работодателите вече обявиха, че ще бойкотират и утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

За политическите нюанси в сметките на държавата - дебат в студиото на "Директно" по телевизия Bulgaria ON AIR с д-р Яница Петкова, социолог от агенция "Мяра" и журналиста от "Сега" Людмил Илиев

