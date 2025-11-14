Ден на отворените врати в Университета по застраховане и финанси ще се проведе на 18 ноември

На 18 ноември 2025 г. (вторник) в зала 501 ще се проведе Денят на отворените врати в Университета по застраховане и финанси (УЗФ) - събитие, което традиционно събира ученици, родители и учители, за да ги запознае с възможностите, които университетът предлага, и да им покаже как изглежда един ден в реална университетска среда.

Денят на отворените врати на УЗФ е чудесна възможност младите хора да се потопят в реалната университетска среда, да научат повече за специалностите, преподавателите и студентския живот, както и да получат ценни съвети за избора на бъдеща професия.

Събитието ще се проведе в две сесии, за да могат участниците да изберат удобен за тях часови диапазон. Първата сесия, в която може да се разгледа бизнес университета, ще бъде от 10:00 до 12:00 часа, а втората – от 15:00 до 17:00 часа.

Програмата включва официално представяне на Университета по застраховане и финанси и подробна информация за всички бакалавърски програми през академичната година: „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“ (съвместна програма с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), „Бизнес стратегии и управление на проекти“, „Финанси и международен бизнес“, „Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес“, „Застраховане и осигуряване“, „Счетоводство и одит“, „Бизнес психология и човешки ресурси“, както и англоезичната програма „Business Management and Marketing“.

Специален акцент ще бъде поставен върху възможностите за придобиване на двойни дипломи от престижни европейски университети – Coburg University of Applied Sciences (Кобург, Германия) и LUISS Guido Carli University (Рим, Италия). Тези партньорства предоставят на студентите на УЗФ уникалния шанс да получат едновременно българска и чуждестранна диплома, да учат в международна академична среда и да се подготвят за успешна европейска и глобална кариера.

По време на събитието гостите ще се запознаят и с дейността на Кариерния център на УЗФ, който подпомага студентите в избора на професионален път и стажове. Те ще научат повече за възможностите за международна мобилност по програма „Еразъм+“, за инициативите на университета, насочени към развитие на предприемачески и дигитални умения, както и за активния студентски живот и модерната университетска инфраструктура, която включва зали, библиотека, издателство и пространства за обучение и срещи.

В края на Деня на отворени врати ще бъде организирана обиколка на кампуса, по време на която посетителите ще могат да усетят духа на университета отвътре - там, където се срещат знанието, бизнесът и иновациите.

Желаещите да се включат в събитието могат да се регистрират онлайн на следния линк: https://uzf.bg/forms/uzf-otvoreni-vrati-2025 или като пишат на имейл: marketing@uzf.bg.