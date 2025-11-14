Мъчителите на животни Габриела и Красимир вече са в затвора

С приключване на разследването и внасянето на обвинителния акт мъчителката на животни Габриела Сашова е преместена от следствения арест в затвора в Сливен, а съучастникът ѝ Красимир Георгиев е в Централния софийски затвор, съобщиха на брифинг от Окръжна прокуратура в Перник.

Приключено е разследването срещу двамата подсъдими по досъдебното производство за причиняване на смърт на животни по особено жесток начин, съобщи на брифинг говорителят на Пернишката окръжна прокуратура Албена Стоилова.

Габриела и Красимир в продължение на поне две години са измъчвали и убивали с особена жестокост десетки животни - морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Създавали са видеоклипове докато го правели. За да вдигнат цената, добавяли порнографско съдържание. Някои от животните закупували от зоомагазини, отборси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет.

Свързани статии Садистката Габриела Сашова блъснала жена на пешеходна пътека, обвинила пешеходката

Мъжът и жената от Перник са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември. Повдигнати и предявени са по три обвинения за всеки от тях, каза Стоилова.

Обвиненията

По престъпно сговаряне с цел извършване на престъпления в страната и чужбина и получаване на имотна облага двамата поотделно ги очаква наказание „лишаване от свобода“ за повече от три години. Второто престъпление е жестоко отношение и причиняване на смърт на гръбначни животни. Третото е създаване на материали с порнографско съдържание – наказанието ще бъде от три до шест години лишаване от свобода и глоба до 10 хил. лв., каза Стоилова.

Двамата са задържани под стража, уточни говорителят. С внасянето на обвинителния акт те са приведени на място за лишаване от свобода.

"Проследени са всички канали, страници и профили, които са имали в социалните мрежи', каза Трифон Бойчев - началник отдел "Престъпления против околната среда и водите" в ГД "Национална Полиция".

Видеата са продавани в платени канали в интернет на чуждестранни клиенти. Често са правени по поръчка.

"Единият от обвиняемите не е давал обяснения, другият обвиняем е изложил по наше становище защитна версия, че това са правили, тъй като са били принудени по неустановено по делото лице", обясни прокурор Албена Стоилова.

Сигналът за насилието над животните е подаден до властите в края на 2023 г. от неправителствената организация "Кажи". Габриела и Красимир са задържани през март тази година. Все още не са събрани достатъчно доказателства по обвинението за пране на пари и то ще бъде в отделно дело.

Доказателствата

Ключово доказателство по делото е съдържанието на видеофайловете, които са иззети. Те са били създавани в период от около година, като това са множество деяния, извършени в условията на продължавано престъпление, каза още Стоилова. Има данни, че клиповете са били разпространявани предимно в чужбина.

По делото са били събирани и доказателства за изпиране на пари. По този повод е необходимо да бъдат осъществени още процесуални действия и да се съберат доказателства. Материалите са обособени в отделно дело, което продължава и в настоящия момент. Показанията на евентуално установени купувачи на видеоклиповете са от съществено значение по това престъпление.

Началникът на сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към Главна дирекция "Национална полиция" Трифон Бойчев уточни, че разследването по това наказателно производство, с повдигнатите три обвинения, е установило безспорното авторство на деянията. Той посочи, че две от престъпленията – за създаване и разпространение на порнографски материали и за жестокост към животни – са извършени в условията на продължавано престъпление. За жестокост към животни са установени 19 деяния, извършени в период от две години. Относно другото престъпление деянията са общо 15 на брой.

През март прокуратурата установи, че извършител е 26-годишната жена от Перник, а 35-годишният мъж е подпомагал нейните действия. Двамата са наемали помещения, за да заснемат клиповете.

Очаква се съдът да насрочи разпоредително заседание.