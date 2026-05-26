Има и добро: Полицията ескортира кола с аварийни до болница, не глоби шофьора

Полицейски екип помогна за ескортирането на автомобил с човек в тежко състояние до болница "Пирогов" в София. Униформените забелязали, че колата се движи на аварийни светлини по улиците и след като разбрали, че ситуацията изисква спешни действия, съдействали за по-бързото придвижване.

Спешно транспортиране към болница

Случката е от неделя следобед, когато Бедрос бърза да стигне до Пирогов, тъй като негов близък е с остри болки в корема.

"След няколко светофара реших просто да пусна аварийни, за да знаят хората, които са около мен, че има някаква ситуация и че дори и да засека някой, не е умишлено", обясни Бедрос Нерсесиян пред Bulgaria ON AIR.

Секунди след като пуска авариен сигнал, до автомобила на Бедрос спира патрулка, а в нея има екип от двама млади полицейски служители.

"Момчето ме попита има ли проблем, защо карам на аварийни. Обясних му, че човекът до мен е с много остри болки и караме към "Пирогов". Погледна момичето, което шофираше, може би си казаха нещо, аз нямаше как да чуя. След което отново се обърна към мен и каза "Карайте след нас, ние ще Ви съдействаме", разказва Бедрос Нерсесиян.

Полицейски ескорт

Така патрулката пуска сирените си, а чрез ескорта, Бедроос успява да закара до болницата своята близка, която се оказва с бъбречна криза. За случката разказва в социалните мрежи, а два дни по-късно екип на Новините ON AIR го среща с полицаите, притекли се на помощ.

"Ние бяхме изненадани. Поста, който беше качил господина в социалните мрежи, го видяхме още същата вечер. Чухме се по телефона с колегата и си казахме, че сме си свършили работата и резултатът е положителен. Помагаме, когато можем и сме на точното място в точния момент", каза Ванеса Цветанова, 2-ри сектор отдел "Специализирани полицейски сили" към СДВР.

"Тези случки са част от нашето ежедневие, от нашия живот. Естествено, че мислим за тях, защото ние по всякакъв начин се опитваме да помогнем и остава в съзнанието. Както и случката с господина – с колежката изключително много се радваме, че всичко завърши с благоприятен край. Благодарността на господина ни удовлетворява и ни стимулира да си действаме задълженията по служба и да го правим с желание", заяви Мирослав Стоянов, 2-ри сектор отдел "Специализирани полицейски сили" към СДВР.

Бедрос Нерсесиян е щастлив, че е попаднал на свестни хора, които си вършат работата и го правят с желание: "В крайна сметка има и хора, и хора. Като навсякъде. Така че е хубаво освен лошия пример, да показваме и добрия".

