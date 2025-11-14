Желязков: Целта е след 21 ноември рафинерията да продължи дейност

Днес министър-председателят Росен Желязков свика извънреден Съвет за сигурност във връзка с казуса “Лукойл” и назначаването на особен управител на рафинерията в Бургас.
“Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено”, каза в началото на заседанието Желязков.
“Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на Лукойл. Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата”, добави министър-председателят.
По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че името на особения управител вече е избрано и ще бъде обявено от премиера. По думите на Борисов лицето, което ще бъде назначено, не е свързано с Делян Пеевски.