Желязков: Целта е след 21 ноември рафинерията да продължи дейност

Очаква се да бъде съобщено и името на особения управител

14.11.2025 | 13:34 ч. Обновена: 14.11.2025 | 13:43 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Днес министър-председателят Росен Желязков свика извънреден Съвет за сигурност във връзка с казуса “Лукойл” и назначаването на особен управител на рафинерията в Бургас.

“Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено”, каза в началото на заседанието Желязков.

“Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на Лукойл. Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата”, добави министър-председателят. 

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че името на особения управител вече е избрано и ще бъде обявено от премиера. По думите на Борисов лицето, което ще бъде назначено, не е свързано с Делян Пеевски.

Притеснявате ли се от криза, свързана с недостиг на горива след 21 ноември?

Да, много. Опасността от недостиг на горива е съвсем реална
Следя ситуацията, но все пак имаме и резерви, не смятам, че нещата ще ескалират
Не ме притеснява изобщо, ако се наложи ЕС и САЩ ще ни помогнат
Не само не ме притеснява, но виждам и плюс – по-малко коли, по-чист въздух през зимата
Общо 1714 гласа

Това се случи Dnes

Тагове:

Росен Желязков Съвет за сигурност лукойл особен управител рафинерия санкции
