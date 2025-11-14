IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов за дерогациите: Било каквото било - вече ще бъде, както беше

Благодаря на МС и за подкрепата на партиите в НС, написа той

14.11.2025 | 22:35 ч. Обновена: 14.11.2025 | 22:56 ч. 8
Било каквото било - вече ще бъде, както беше, написа в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за получените от Великобритания и САЩ дерогации от санкциите за „Лукойл“.

„Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от Народното събрание - ГЕРБ - СДС, „ДПС - Ново начало“, „БСП - Обединена левица“, ИТН“, посочва още Борисов.  

Тази вечер стана ясно, че Съединените щати са направили изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Министерството на финансите във Вашингтон заяви, че ще бъде позволен бизнес с 4 компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни дружества на санкционираната руска петролна компания "Лукойл".

Министерският съвет на нашата страна пък днес прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл“ в България: "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, "ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД, "ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България" ЕООД и "ЛУКОЙЛ - България Бункер" ЕООД.

 

САЩ Бойко Борисов Лукойл
