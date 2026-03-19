Изравнителните сметки ще се изчисляват по новата формула за топлоснабдяване

Промените трябва да сложат край на спора около т. нар. "сградна инсталация"

19.03.2026 | 13:00 ч. 3

Промените в Наредбата за топлоснабдяването трябва сложат край на дългогодишния спор около т. нар. "сградна инсталация". 

"Няколко допълнителни детайла отчитат състоянието на сградата - саниране, инсталация. Това би могло да се вкара във формулата от самото начало, но е безсмислено, защото няма да доведе до големи разлики, ще има минимални такива", коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в "България сутрин".

По думите му всички данни, които влизат във формулата за изчисление, ще бъде обявено откъде точно се взимат. 

"Когато един апартамент в една сграда се санира, все едно нищо не е направено. Дали е висока сметката е субективно понятие, но тази формула ще даде възможност да се изчисли наистина енергията, защото в една сграда има доста константи. Голямата разлика идва от външните температури", допълни експертът за Bulgaria ON AIR.

В преходните месеци може да се получи и 50-60% сградна инсталация за конкретния месец, посочи Георгиев.

"Всички сметки са изчислени със старата формула, защото тя си седи в софтуера. И сметките до момента са прогнозни. С новата система, която ще влезе в сила в края на отоплителния сезон, с нея ще се изчисляват изравнителните сметки. Няма от какво да се притесняват хората, заявявам го категорично. Отоплителният сезон приключва на 30 април. Настъпи ли датата няма значение, ако навън е -10 градуса", уточни гостът.

Изравнителните сметки няма да имат друго изчисление, освен по новата формула, поясни председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.

"Ако има някакви разлики, трябва да са обрани през тези месеци. Винаги има изравнителни сметки, които шокират, но това обикновено се дължи на някаква промяна в ползването", посочи Георгиев.

