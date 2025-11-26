Бивш министър на икономиката: Това е рационален бюджет

Лъчезар Борисов, бивш министър на икономиката заяви, че проектобюджета за следващата година е рационален - постига баланс, постига параметрите, които са дошли от Европа и трябва да спазваме като член на еврозоната.

“Бюджетът дава една добра основа със своята средносрочна бюджетна прогноза, в която виждаме, че тръгваме към фискална консолидация. Този бюджет постига баланса между много искания - има доста социални ползи за хората. В момента плащаме това, което се случи през последните четири години”, на мнение е Борисов.

По линия на инвестициите и усвояване на ПВУ, екс министърът каза, че е оптимист. “Виждаме отношението на бюджета към общинските проекти. Аз имам надежда, че инвестициите ще тръгнат. Прогнозите на ЕК дават по-оптимистичен сценарий от заложеното в бюджета като икономически растеж”.

Никола Стоянов, бивш служебен министър на икономиката добави, че през последните години сме имали лошо бюджети. “Имаше очаквания към това правителство да прекрати нещата, които се случваха през последните години, или поне да даде ясен сигнал", коментира той.

“Всички очаквания са влизането в еврозоната да даде тласък на инвестициите в България. Аз трябва да говоря пред 50 компании от Китай и Германия. Какво ще им кажа? Средата се влошава. Очакванията занапред са още повече да се влошава. Вижда се, че пари няма. Предвидени са повече публични инвестиции - те няма да се случат в този мащаб, посочи още Стоянов пред БНТ.

Той е на мнение, че на България ѝ трябва бюджет, който да покаже, че страната ние стабилна.

“Да се възползваме от повишени чуждестранни инвестиции. Според мен този бюджет ще ни доведе към намаляващи инвестиции”, на мнение е Стоянов.