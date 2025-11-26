IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

“Възраждане”: Бюджетът е гръмнал още преди да бъде съставен

България ще влезе на куц крак в еврозоната, каза лидерът Костадин Костадинов

26.11.2025 | 10:59 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

“Проблемът е един и той е че нямат пари. Явно се опитват да направят нещо и с рафинерията в Бургас. Видяхте, че вчера и ЕК ни каза, че имаме проблеми. България влиза на куц крак в еврозоната“, коментира в кулоарите на НС лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

Той добави, че партията му много пъти е предупреждавала за неща, които след това се случват. Костадинов даде пример с Гърция.

Свързани статии

“Когато гърците фалираха през 2008 г., те имаха какво да продават, имаха много държавна собственост. Единствените държавни собствености, които са останали в момента, като изключим АЕЦ “Козлодуй“ и “ТЕЦ Марица изток 2“, това са няколко летища, две пристанища, тoто-то и сградите на държавните учреждения в София и страната. Управляващите ни може би са тръгнали да продадат всичко“, обобщи Костадинов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Костадин Костадинов Възраждане бюджет пари ЕК еврозона
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem