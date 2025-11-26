“Възраждане”: Бюджетът е гръмнал още преди да бъде съставен

“Проблемът е един и той е че нямат пари. Явно се опитват да направят нещо и с рафинерията в Бургас. Видяхте, че вчера и ЕК ни каза, че имаме проблеми. България влиза на куц крак в еврозоната“, коментира в кулоарите на НС лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

Той добави, че партията му много пъти е предупреждавала за неща, които след това се случват. Костадинов даде пример с Гърция.

“Когато гърците фалираха през 2008 г., те имаха какво да продават, имаха много държавна собственост. Единствените държавни собствености, които са останали в момента, като изключим АЕЦ “Козлодуй“ и “ТЕЦ Марица изток 2“, това са няколко летища, две пристанища, тoто-то и сградите на държавните учреждения в София и страната. Управляващите ни може би са тръгнали да продадат всичко“, обобщи Костадинов.