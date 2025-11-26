"Улеят на смъртта" в Пловдив събра недоволни след трагичния инцидент на околовръстния път

Жители на Пловдив и населени места от Родопската яка протестираха на околовръстния път на града при изхода от кв. "Коматево" с искане за незабавно премахване на мантинелите като блокираха за кратко движението. Недоволството им е след поредния инцидент на пътя, при който загина семейство с 14-годишната им дъщеря, а другото им седемгодишно дете е в тежко състояние.

Хората настояват до 10 декември всички стоманени ограждения на пътя, които бяха монтирани през 2021 г., да бъдат премахнати. Причината е, че дори шофьорите да имат минимален шанс да предотвратят инцидент като отбият от пътя, мантинелите ги ограничават. От години пътят е с нарицателното "улея на смъртта" и държавата нищо не прави, за да го промени, посочиха недоволни.

Кметът на с. Марково Десислава Терзиева цитира данни за пътните произшествия на околовръстния път, които сочат, че за периода след поставянето на огражденията смъртните случаи са се увеличили двойно в сравнение с преди това. Тя инициира втора подписка за премахването на мантинелите, като призова жителите на селата от Родопската яка да се включат в нея.

Освен премахване на мантинелите хората настояват незабавно да се предприемат действия по разширяване на пътя, който в момента е само с по едно платно в посока. Хиляди автомобили преминават ежедневно, пътят е изключително натоварен, а задръстванията са през целия ден, коментираха хората.

В края на 2026 и началото на 2027 г. се очаква да започне строителството на първия етап на околовръстния път, който започва от магистралата при с. Царацово и е дълъг два километра, съобщи през юни председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Йордан Вълчев след междуинституционална среща в Община Пловдив. Следващият участък ще е до кръговото кръстовище на "Пазарджишко шосе". Тъй като преминава през защитени зони, се предвижда процедура по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и неговото строителство ще започне година по-късно.

Третият етап обхваща отсечката от "Пазарджишко шосе" до "Асеновградско шосе". Там ще се изградят няколко нови пътни възела, които ще свързват Околовръстното с населените места. При с. Първенец пътят ще бъде изместен към землището на селото, тъй като в момента там районът е много застроен и не позволява разширение на габаритите. Строителството може да продължи 4-5 години.