Правят оглед след протеста в София, има щети по инфраструктурата

Има щети по инфраструктурата, контейнери за отпадъци, градската среда и трамваи от градския транспорт. В момента се извършва оглед и се установяват щетите, заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков по повод снощния протест.

Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстановено е след 1:30 часа, когато полицията разреши, каза Неделков. Той обясни, че първо са били освободени линиите на градския транспорт, за да се изтеглят контейнерите. След това отпадъците от улиците са избутани плътно във велоалеите, така че да може да бъде започната работа по почистване на пътните платна. В 5:30 ч. започна почистването им с механизирани машини, каза още директорът на Столичния инспекторат.

Има 12 изгорели контейнера за разделно събиране и се предприемат действия по тяхното възстановяване, посочи още той.

По думите на Неделков днес ще бъдат установени стойността и обемът на щетите.

По повод безредиците в столицата късно вчера той обясни, че разрешението за протеста е било за пл. „Независимост“ и за шествие във формата на мирен протест. Съгласно разпоредбите и закона протестите са до 22:00 часа - след това време протестите не бива да бъдат продължавани, още по-малко в този вид, посочи той.

Свързани статии Костадинов: Протестите да продължат до оставка и предсрочни избори

Вчера протестът в София изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици, припомня БТА.