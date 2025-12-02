Задържаха баща и син, отвлекли бивш свой служител, за да го върнат на работа

Окръжна прокуратура - Шумен привлече баща и син като обвиняеми за отвличане на мъж в село Златар.
Двамата ще останат в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор, с оглед довеждането им пред съда за определяне на марка за неотклонение, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Варна.
Пострадалият е работел за двамата обвиняеми като пастир. Тъй като си намерил по-добре платена работа в село Златар, напуснал. Това не се е харесало на бащата и сина, които са привлечени като обвиняеми, и те са предприели действия за връщането на служителя на работа. През деня на 1 декември двамата се отправили с автомобил към населеното място, където е работел потърпевшият. Намерили са го, насила са го качили в колата, като за целта са употребили сила, и са потеглили в посока шуменския квартал "Дивдядово", посочват от Апелативната прокуратура.
Свидетели на случилото се подали сигнал на телефон 112. Служители на Областната дирекция на МВР – Шумен са реагирали.
Двамата мъже били задържани, а пострадалият – освободен и върнат в дома му. Действия по доказване и документиране на извършеното престъпление продължават под надзора на Окръжна прокуратура - Шумен.
Предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми, допълниха от прокуратурата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.