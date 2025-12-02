IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
20-годишна шофьорка загина, мъж е настанен в болница след тежката катастрофа

Пътният инцидент е станал на пътя Шумен - Царев брод

02.12.2025 | 14:16 ч. 10
Снимка: ОДМВР Шумен

Снимка: ОДМВР Шумен

Млада жена загина, а мъж на 50 години от село Долина, водач на автомобил "Форд", участвал в тежкото пътнотранспортното произшествие на пътя Шумен - Царев брод до разклона за село Коньовец, е прегледан и оставен за лечение в шуменската болница. Това съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Мъжът е без опасност за живота, с фрактура на дясна тибия, травма на главата и гръдния кош. Той е правоспособен водач, добави Йорданова.

По данни на "Пътна полиция", жената, която е управлявала другия лек автомобил, участвал в катастрофата - "Фолксваген", също е притежавала свидетелство за управление. Тя е изгубила живота си при тежкото пътнотранспортно произшествие. По първоначални данни е пътувала сама и е била на 20 години, поясни Йорданова.

Сигналът за катастрофата е приет в дежурната част на ОДМВР - Шумен.

катастрофа загина ранен
България
