Терзиев търси предложения за пространството около “Ал. Невски”

Кметът на София Васил Терзиев коментира празния площад “Св. Александър Невски”. От вчера депутатите вече не паркират колите си в района и така освободеното пространство от паркинга се превърна в площад.
“С колегите от “Средец” и “Оборище” вече обмисляме какви да бъдат следващите стъпки, за да го превърнем в пълноценна част от красивата градска среда”, пише Терзиев в социалната мрежа и пита столичани:
Какви са вашите предложенията за това пространство?Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.