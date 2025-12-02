IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Терзиев търси предложения за пространството около “Ал. Невски”

От вчера народните представители вече не паркират колите си там

02.12.2025 | 18:08 ч. 3
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Кметът на София Васил Терзиев коментира празния площад “Св. Александър Невски”. От вчера депутатите вече не паркират колите си в района и така освободеното пространство от паркинга се превърна в площад.

“С колегите от “Средец” и “Оборище” вече обмисляме какви да бъдат следващите стъпки, за да го превърнем в пълноценна част от красивата градска среда”, пише Терзиев в социалната мрежа и пита столичани:

Какви са вашите предложенията за това пространство?

София паркинг Александър Невски площад Васил Терзиев район Оборище
