Терзиев търси предложения за пространството около “Ал. Невски”

Кметът на София Васил Терзиев коментира празния площад “Св. Александър Невски”. От вчера депутатите вече не паркират колите си в района и така освободеното пространство от паркинга се превърна в площад.

“С колегите от “Средец” и “Оборище” вече обмисляме какви да бъдат следващите стъпки, за да го превърнем в пълноценна част от красивата градска среда”, пише Терзиев в социалната мрежа и пита столичани:

Какви са вашите предложенията за това пространство?