София ще посрещне Коледа с 18 коледни базара в града и околността

София посреща празничния сезон с общо 18 коледни базара, разположени както в централните части на града, така и в парковете, кварталите и населените места около столицата. Инициативите превръщат София в притегателно място за зимни събития, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Традиционните Немски коледен базар и Sofia Christmas Fest дават начало на празничната програма със светлинни украси, сцени на открито и развлечения за малки и големи. На площад „Славейков“ е разположен Базарът на изкуството и шоколада с кулинарни предложения и акценти от българската поезия.

По данни на Общината все повече жители и гости на София предпочитат да празнуват на открито. Ръчно изработени подаръци, тематични кътове, зони за почивка и разнообразни кулинарни щандове допринасят за оживената коледна атмосфера.

През тази година парковете също се превръщат във важни локации за зимни събития. Парк „Гео Милев“, пространствата около езерото в кв. „Дружба“ и парк „Лебеда“ посрещат посетители с уютна атмосфера и достатъчно пространство за разходки и срещи. Базари има и в големите жилищни райони Младост и Люлин, допълват от общинската администрация.

В населените места около София също се организират празнични инициативи. Коледното градче в Банкя предлага музикална програма през уикендите, а в селата Мрамор и Бистрица местните общности подготвят фестивали, съчетаващи традиции и творчество. В района на Кремиковци базарите са дело на ученици, родители и учители.

Локации на коледните базари:

Слатина – парк „Гео Милев“, „Лабиринта“ – от 4 до 15 декември

Връбница – с. Мрамор – от 1 до 28 декември

Банкя – коледно градче – от 13 до 21 декември

Младост – парк в Младост 3 – от 8 до 26 декември

Искър – езерото „Дружба“ – от 19 до 23 декември

Триадица – коледно градче НДК – от 21 ноември до 28 декември

Средец – Немски коледен базар – от 14 ноември до 21 декември

Площад „Славейков“ – базар на изкуствата – от 12 до 21 декември

С. Бистрица – от 19 до 27 декември

Люлин – пред районната администрация – от 17 до 23 декември

Кремиковци – базари в детски градини, училища и читалища

Кв. Враждебна – на 8 декември

С. Яна – на 13 декември

Гр. Бухово – на 13 декември и от 15 до 19 декември

Кв. Ботунец – от 15 до 19 декември

Кв. Челопечене – от 17 до 19 декември

Кв. Кремиковци – на 20 декември

С. Горни Богров – на 22 декември.

Четири ледени пързалки предлагат зимно забавление и спорт на открито за малки и големи в София. За четвърта поредна година най-голямата ледена пързалка в столицата, разположена в Княжеската градина на площ от 5000 кв. м, посреща посетители. Тя е с дължина на леденото поле от 750 метра. Пързалката ще бъде отворена до 28 февруари и ще работи всеки ден от 11:00 ч. до 22:00 ч. с четири сесии по два часа и един час между тях за обработка на леда.