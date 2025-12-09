Елена Йончева разговаря с министър от Саудитска Арабия за алтернативни източници на енергия

Евродепутатът Елена Йончева разговаря в Брюксел с държавния министър на външните работи и посланик по въпросите на климата на Кралство Саудитска Арабия Адел бин Ахмед Алджубейр. Сред темите, които двамата обсъдиха, бяха възможните алтернативни източници на енергия. Срещата се състоя в рамките на дискусията между Делегацията на Европейския парламент за връзки с Арабския полуостров и министър Адел Алджубейр.

Елена Йончева, независим евродепутат, избрана с листата на ДПС, е член на делегацията.

По време на нашия разговор подчертах нарастващото значение на алтернативните енергийни източници за енергийната сигурност на ЕС и за надежден глобален климатичен преход, заяви Йончева на фесбук страницата си. Министър Адел Алджубейр отбеляза, че увеличаването на алтернативната енергия е стратегически приоритет за Саудитска Арабия през следващите години. Той също така отправи ясно послание за задълбочаване на сътрудничеството с Европейския съюз в област, в която споделените амбиции могат да се превърнат в конкретни резултати, коментира след срещата Елена Йончева.

Според нея тази дискусия отразява взаимния интерес към изграждането на практични, ориентирани към бъдещето партньорства в областта на чистата енергия, иновациите и устойчивостта на климата.

Преди по-малко от месец САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО. Това се случи по време на посещението на престолонаследника Мохамед бин Салман във Вашингтон.

Сред гостите на официалната вечеря беше един от най-успешните футболисти в съвременната история - Кристиано Роналдо, който е част от отбора Ал Насър в Рияд. Ангажирането му в проекти в Саудитска Арабия беше споменато и по време на срещата в Брюксел.

Във Вашингтон САЩ и Саудитска Арабия подписаха и споразумение за използването на атомната енергия за мирни цели, а престолонаследникът говори за инвестиции в американската икономика за трилион долара.

Саудитска Арабия трябваше да бъде част от Авраамовите споразумения – инициатива, която президентът на САЩ Доналд Тръмп започна през 2020 г., по време на първия си мандат. Целта й е да се подпишат документи, които да нормализират отношенията в Близкия Изток между Израел и част от арабските и мюсюлманските държави. Споразумения вече са подписали ОАЕ, Кралство Бахрейн, Мароко и Судан. През ноември т.г. Казахстан изрази желание да се присъедини.

Кралство Саудитска Арабия трябваше да направи това още през 2023 г., но документът не беше парафиран заради процесите, последвали нападението на „Хамас“ над Израел през октомври и военния конфликт в Газа.

България и Кралство Саудитска Арабия установиха дипломатически отношения през 1995 г. и в тази връзка потенциалът за развитие е голям. Двете държави открояват като перспективни сътрудничествата в областта на високите технологии, роботиката, мехатрониката, изкуствения интелект и туризма.

В Брюксел разговарях и с председателя на Комисията по външни работи, отбрана и национална сигурност на Кралство Бахрейн д-р Хасан Ейд Бухамас, както и с представители на законодателната институция на държавата, по време на продължилата два дни интерпарламентарна среща ЕС - Кралство Бахрейн, съобщи още Йончева.