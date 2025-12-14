IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Интензивно е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили на изход

Същото се отнася и за ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия

14.12.2025 | 08:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Изключително интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Интензивно е движението и на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили.

Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лесово Капитан Андреево Калотина ГКПП
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem