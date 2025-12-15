Стресът на работното място е причина за над 40% от депресиите

Стресът на работното място е отговорен за над 40% от всички случаи на депресия и е основна причина за 10 000 смъртни случая годишно.

"Депресията е основният бич на населението. Тези 40% не са валидни за нашите ширини. Скрининги и изследвания, които направихме, сочат, че в България депресивните симптоми са по две", каза психофизиологът и бизнес консултант Силвия Куманова в "България сутрин".

Депресията се счита за поведенчески проблем

"Депресията се предава през поколенията, виждаме унаследяване на депресивно поведение. Депресивни родители успяват да предадат депресивните симптоми на своите деца. Дори и от времето, когато нашите баби и дядовци са се прекланяли пред нещо, тяхното поведение досега го наблюдаваме, например в българското общество", обясни Куманова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ има множество фактори, които имат влияние като несигурността и постоянното справяне на българина с нещо.

"Това води до проблеми. Не на последно място е стигмата за менталното здраве - както при работодателите, така и самите хора. Когато хората са в депресия, се чувстват безнадеждно, не виждат светлина в тунела. На място психолог или психотерапевт се оказва не толкова добро решение за бизнеса", смята специалистът.

Заради стигмата за менталното здраве хората не търсят подкрепа

"В световната практика се налага компаниите да сключват договори за ментална грижа на служителите, които да получават отдалечен достъп до психолог или психотерапевт. Ние виждаме неглижираме на менталното здраве. Компаниите правят някакви въпросници, но хората казват, че нямат нужда. Това трябва да бъде наблюдавано отстрани и това да бъде коригирано навреме", подчерта психофизиологът.

Според Куманова най-високи нива на стрес има в аутсорсинг секторите.

"Първото нещо е отдръпването от света. Ако този човек преди известно време е успявал да бъде част от компания, в един момент виждаме тотална отдръпнатост. Гради стени. Колкото и почивка да взема, състоянието му не се променя. По отношение на отпуските психолозите съветват, когато човек взема отпуск, да е минимум за една седмица последователни дни, защото първите пет дни мозъкът не може да се адаптира към това, че не сме на работа. Почивките не само зависят от работодателя, зависят от самия човек", обясни бизнес консултантът.

Младите хора най-често се чувстват безнадеждни, допълни Куманова.