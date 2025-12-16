"България Еър" и Летище "Васил Левски" – София посрещнаха 8-милионния пътник за 2025 година

На 16 декември 2025 г. летище "Васил Левски" – София отбеляза важен момент в своята история, посрещайки 8-милионния си пътник за годината. Юбилейният пътник пристигна с редовния полет FB 450 на „България Еър“ от Рим до София в 12:15 часа и получи прекрасна изненада.

Щастливата пътничка е Валери Тренчева, която пътуваше заедно със своя домашен любимец от Италия до България. По време на тържествената церемония и празничното посрещане на Терминал 2 тя благодари за сърдечния жест и изненадата. Церемонията се изпълни с позитивно настроение от красивите изпълнения на детска вокална група „Пим-Пам“ и цветните конфети за 8 000 000 пътник.

Събитието се проведе в присъствието на изпълнителния директор на летището, г-н Хесус Кабайеро, който направи аналогия между една от песните, която хорът изпълни – „Нека бъде светлина“, и бъдещето на летище „Васил Левски“ – още по-светло, с още по-голямо развитие.

От името на „България Еър“ към 8 000 000 пътник и към публиката се обърна и председателят на Съвета на директорите на „България Еър“, г-н Христо Тодоров: „За мен е огромно удоволствие от името на националния превозвач „България Еър“ да съм част от това важно събитие и се радвам, че с летище „Васил Левски“ – София можем да го отбележим заедно благодарение на чудесното ни сътрудничество.“

Изпълнителният директор на „СОФ Кънект“ и председателят на Съвета на директорите на „България Еър“ поздравиха юбилейната пътничка и заедно ѝ връчиха специална обща награда от летището и националния превозвач.

Наградата представлява ваучер за безплатно пътуване за двама пътници по избран от тях маршрут от редовните линии на „България Еър“, с включен регистриран багаж. Ваучерът е валиден за период от една година и може да се ползва до 16 декември 2026 г.

С общата си инициатива „СОФ Кънект“ и „България Еър“ отбелязват както впечатляващия годишен резултат, така и важната роля на пътниците, които избират да пътуват с националния авиопревозвач. Заедно двете компании поставиха акцент върху грижата за пътниците, преминаващи през столичното летище и успешното развитие на авиационния сектор в България, давайки заявка за създаването на един още по-добър петзвезден продукт със създаването на Терминал 3.