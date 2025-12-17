Мирчев: Трудното за България предстои, ангажиментът към протестиращите не е приключил

Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил. Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от ПП - ДБ, пред БНТ, коментирайки последиците от протестите и бъдещите политически стъпки на партията му. Според него пред страната стоят ключови решения за изборите, бюджета и съдебната реформа, а ангажиментът към гражданите остава най-важен.

Мирчев подчерта, че въпреки успешните протести трудните задачи за партията тепърва предстоят.

„Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно. Предстоят ни важни стъпки, например днес има представителски съвет, на който трябва да обсъдим изваждането на Делян Пеевски от кабинета му. Утре има комисия в Народното събрание, която трябва да приеме нашето предложение да се махне охраната от всички депутати“, заяви Ивайло Мирчев.

Мирчев поясни, че целта е да няма депутати с привилегии и специална охрана, особено когато става дума за Пеевски или Бойко Борисов.

„В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охраняван дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България“, каза Мирчев

По думите му в парламента има много сериозни политически зависимости.

„Огромният проблем е, че в това Народно събрание има доста тежки зависимости по отношение на Пеевски. Немалка част от политическите сили са зависими и много трудно ще можем да постигнем това в настоящия парламент, но имаме ангажимент към стотици хиляди българи, които излизаха на площадите", обясни той.

Ивайло Мирчев подчерта нуждата от честни избори и се обяви за 100% машинно гласуване.

„Имаме предложение за 100% машинно гласуване. Не е нужно да има нови машини. Машини си има, не е нужно още да има нови“, каза депутатът от ПП-ДБ.

„Ние искаме честни избори и сме готови да наводним страната със застъпници, наблюдатели, граждански организации, да напълним секциите, за да гарантираме максимално честни избори“, заяви още Мирчев.