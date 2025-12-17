Радев: Дълги години се твърдеше, че младите хора у нас не се интересуват от политика

"Дълги години се твърдеше, че младите хора у нас не се интересуват от политика и ситуацията в България, но това не е така, защото именно младите притежават чувство за достойнство и дълг, което те заявиха смело и открито".

С тези думи държавният глава Румен Радев посрещна в Гербовата зала на "Дондуков" 2 участниците в стажантската програма на Администрацията на президента през 2025 г. През тази година 55 младежи бяха част от Стажантската програма, което е с осем повече, спрямо предходната 2024 г. От 2017 година насам програмата е дала възможност на повече от 265 стажанти да придобият умения и знания в различни звена на Администрацията на президента.

"Искам да ви благодаря за положените усилия. Вече имате в биографията си, че сте работили в президентската администрация, но ползата за нас беше по-голяма, защото вие дойдохте с вашите устрем, идеи, дръзновение и необремененост", заяви президентът.

По думите на държавния глава смелостта на младите е важна, но наред с нея те притежават и критично мислене към функционирането на всяка система, от което по-опитните служители понякога абдикират.

"Умението да си задавате въпроси, когато влизате в смазана машина и да търсите решения и отговори, които другите не виждат, е вашата сила", каза още Румен Радев.

Президентът пожела смелост на младежите, решили да останат и да се реализират в България и изрази очакване, че онези, които ще продължат пътя си зад граница ще се завърнат с нови знания и умения, които ще бъдат от полза на Родината. Румен Радев изрази и надежда, че наученото по време на стажантската програма ще помогне на младите хора в тяхната битка за свободно и демократично бъдеще на обществото ни. България е пълноправен член на ЕС, но това не означава сляпо следване на готови решения. Само с отстояване на нашите национални интереси и с критично мислене в рамките на съюза, можем да го направим наистина по-силен, проспериращ и единен, подчерта държавният глава.

От името на стажантите благодарност към институцията изказа Соня Цонева, която след края на програмата се присъедини към екипа на секретаря по сигурност и отбрана като служител на администрацията. Тя благодари за възможността стажантите да бъдат активна част от работния процес и акцентира върху добрата комуникация и отношение, което секретари, съветници и експерти са показали към тях.