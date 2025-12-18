IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

За първи път в България: Живи корали задържаха митничари на "Капитан Андреево"

Съставен е акт за контрабанда на македонски гражданин

18.12.2025 | 12:42 ч. 6
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

5 екзотични живи корала, укрити в товарното помещение на автобус, откриха митническите служители на МП Капитан Андреево. Това е първи случай на задържане на живи корали.

На 14 декември  около 19:30 часа, на пункта пристига автобус с чужда регистрация. В превозното средство пътували от Турция през България за Северна Македония 36 пътници, водачът и втори шофьор. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка.

Свързани статии

В хода на контролните действия в багажното отделение митническите служители откриват, скрита сред пътническите чанти, бяла кутия от стиропор. След отварянето на кутията в нея са установени 5 прозрачни полиетиленови плика, пълни с вода. Във всеки един от пликовете „плувал“ по един корал. Вторият шофьор заявил, че коралите са негови, но не е представил никакви документи за тях.

Коралите са задържани на основание Европейски регламент № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Закона за биологичното разнообразие. При извършената първоначална експертна справка, коралите са от пет различни вида и са с природозащитен статут.

Веднага след установяването на контрабандата коралите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, за да им бъдат осигурени подходящи условия.

На нарушителя с инициали Р.С. на 33 г. македонски гражданин, е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците. 

През последните години митническите служители са предотвратили няколко опита за контрабанда на корали на различни митнически пунктове, но във всички тях коралите са били вкаменени.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

живи корали митничари контрабанда Капитан Андреево
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem