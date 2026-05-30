Шофьор е в болница след катастрофа по пътя Мездра - Ботевград

Два тира се сблъскаха, движението е ограничено

30.05.2026 | 17:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Движението по път I-1 Мездра - Ботевград временно е ограничено в района на Скравена, в платното към Мездра. Причината е пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Леките автомобили, които пътуват в посока Мездра, се пренасочват по обходен маршрут през път III-161 Ботевград - Радотина - Рашково - Ребърково. Тежкотоварните автомобили изчакват на място, а движението се регулира от Пътна полиция.

От пресцентъра на МВР съобщиха за БТА, че в катастрофата са участвали два тира. Единият е с турска регистрация, а другият е влекач MAN. Шофьорът на българския товарен автомобил е откаран в болница, където състоянието му се уточнява.

