Окончателно: Аут на незаконните съоръжения в Борисовата градина

Съдът отхвърли и второто искане на бившата автокъща в Борисовата градина за спиране на принудителното премахване на незаконните съоръжения. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Според Общината с това решение опитите за блокиране на действията ѝ чрез процедурни ходове окончателно са се провалили, а разчистването на терена продължава.

В момента се извършват демонтажът и извозването извън Борисовата градина на незаконно поставените масивни чадъри. Към момента четири от общо шестте чадъра са напълно премахнати, а два все още остават на терена, информират от Столичната община.

От общинската администрация припомнят, че развитието по казуса идва след жалба на ползвателите, която е била разделена на две съдебни производства. Първото - за фактическите действия на администрацията, е било отхвърлено на първа инстанция. По второто производство, насочено директно срещу заповедта за премахване, съдът е отхвърлил искането за спиране на принудителното изпълнение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

"Това не е дело на Столична срещу собствениците на автокъща. Това е дело на софиянци срещу незаконното превземане на Борисовата градина от някой, който е свикнал да бъде недосегаем", заяви заместник-кметът по правните въпроси Станислав Дъров, цитиран от общинския пресцентър.

От Столичната община припомнят, че на 20 май е започнало принудителното премахване на шест масивни метални чадъра, които в продължение на 25 години са заемали близо три декара от парка.

След окончателното премахване на незаконните конструкции и фактическото влизане във владение на имота, Столичната община ще започне планиране на неговото благоустрояване.

Дългосрочната стратегия за терена е заложена в новия Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина, чието финално обсъждане започна на 28 май.

От Общината подчертават, че устройственият план задава само рамката и възможностите. Конкретните проектни решения ще бъдат взети след приключване на обществените обсъждания, задължителна оценка на въздействието върху околната среда и детайлно проектиране, което да гарантира опазването на всяко дърво, пише БНТ.