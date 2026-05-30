След развода: Принцеса Татяна има връзка с милионер от Мексико

След раздялата си с принц Николаос от Гърция, принцеса Татяна, по-известна и като Татяна Блатник, постепенно започва нов етап от живота си.

През последните дни името ѝ предизвика сериозен интерес, след като се появиха слухове, че е открила нова любов в лицето на мексиканския бизнесмен Елиас Сакал. Двамата бяха забелязани заедно по време на бляскави събития на Френската ривиера, а появата им незабавно разпали коментари за възможен романс след развода на принцеса Татяна.

Интересът към личния живот на принцеса Татяна не стихва още от април 2024 година, когато тя и принц Николаос официално обявиха края на своя 14-годишен брак. Раздялата на двойката бе определена като една от най-обсъжданите новини около бившето гръцко кралско семейство, особено заради дългогодишния им образ на стабилна и хармонична двойка.

Въпреки трудния период, Татяна успя постепенно да възстанови публичното си присъствие и да покаже, че продължава напред с нови проекти, обществени ангажименти и активен социален живот.

Наскоро принцеса Татяна бе сред гостите на престижната галавечер на amfAR в Кан – едно от най-важните благотворителни събития по време на кинофестивала. Именно там тя бе заснета в компанията на мексиканския предприемач Елиас Сакал, президент на голяма компания за недвижими имоти.

Двамата позираха заедно пред фотографите, разговаряха непринудено и изглеждаха видимо близки, което веднага породи въпроси дали между тях има повече от приятелство.

Появата на принцеса Татяна в Кан привлече внимание не само заради евентуалната ѝ нова връзка, но и заради впечатляващата ѝ визия. Бившата гръцка принцеса избра елегантен тоалет в нежни нюд тонове, допълнен с изчистени бижута и изразителен флорален акцент. Мнозина определиха появата ѝ като символ на новото ѝ начало след тежкия период около развода.

