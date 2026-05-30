Най-малко 10 деца загинаха при катастрофа в Афганистан

Най-малко 18 души са загинали, а 35 са ранени при тежка катастрофа в Източен Афганистан, след като камион с афганистански бежанци се е преобърнал на магистрала. Пътниците са се връщали от съседен Пакистан, предаде Associated Press, позовавайки се на местните власти.

Повечето жертви са жени и деца. Инцидентът е станал в провинция Лагман, на основния път, който свързва столицата Кабул с провинция Нангархар, съобщи говорителят на регионалния губернатор Абдул Малик Ниазай.

По думите му сред загиналите са 10 деца и пет жени. Пострадалите са били транспортирани до болници в Нангархар, където им е оказана медицинска помощ.

Говорителят на правителството на афганистанските талибани Забиула Муджахид изрази съжаление за случилото се и поднесе съболезнования на близките на жертвите.

Подобни инциденти не са рядкост в Афганистан. Пътната инфраструктура в страната е в лошо състояние, а нарушенията на правилата за движение са често срещани.

Катастрофиралите пътници са били част от хилядите афганистанци, които наскоро са се завърнали от Пакистан. През 2023 г. страната започна репресии срещу нелегалните имигранти, а оттогава много афганистанци бяха депортирани или принудени да напуснат.

В същия период Иран също увеличи броя на експулсираните афганистански мигранти. Оттогава милиони афганистанци са се върнали обратно в родината си от двете държави, включително хора, родени в Пакистан, които са прекарали десетилетия там, живеейки и работейки, пише БТА.