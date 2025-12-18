Наши млади математици с успех на Световното в Тайланд

Впечатляващ успех за българските математици на Световното отборно първенство, което се проведе в Тайланд. В състезанието участваха повече от 100 отбора от 23 държави. Страната ни беше представена от Софийската математическа гимназия и Националната природо-математическа гимназия.

Даяна Давидова и Елена Киселова, ръководители на отбора на СМГ, разказаха в предаването "България сутрин" как се стигна до постигането на големия успех.

"Подготовката беше много сериозна. Децата са подготвят откакто се занимават с математиката. Нашата работа беше да ги тренираме за конкретния формат на състезанието. Имашe три етапа - индивидуален, щафетен и отборен", каза Киселова и подчерта, че механизмът на работа с интелигентни деца е взаимно уважение.

"Казах им на момчетата, че им се възхищавам на стабилната психика и че могат да работят за време. Вярваме в тях и в това, че са по-добри от нас като психика. Те го направиха наистина", добави Киселова.

"Явно добре сме се справи с това да разберат кой в какво е силен, защото след отборния етап ни казаха, че е било изключително лесно. Приключили са около 25-ата минута и след това са си почивали", обясни Давидова пред Bulgaria ON AIR.

"Шестте момчета, които заведохме с нас, имат голям опит, знаят как да разпределят времето си. Тайланд тази година беше голям конкурент и успяха да завоюват първото място в отборното класиране. Ние не им отстъпваме", добави тя.

"Нашите деца стават и лягат с математика, забавляват се с математика. Ние сме там, за да ги подкрепим", допълни Давидова.

Киселова е на мнение, че практическите задачи с половин страница машинописен текст ще дадат по-лош резултат на НВО от миналата година.

"Проблемът е в четенето с разбиране. Човек се научава с практика да решава задачи, не задачите го учат как да постъпи в практиката. На учениците са им трудни задачите с движение, защото нямат практически опит", разясни тя.

Гледайте видеото с целия разговор.