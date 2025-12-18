Представиха нашите самолети F-16 Block 70, придобити по първия договор със САЩ

На официална церемония в Авиобаза Граф Игнатиево бяха представени осемте български самолета F-16 Block 70. Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор между България и САЩ за придобиване на изтребителите.

"Самолетите F-16 Block 70 са основна бойна платформа за нас и не е случайно, че ги купуваме именно от основния ни стратегически съюзни – САЩ", каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов. Той припомни, че през 2019 г. по време на първия си мандат американският президент Доналд Тръмп и тогавашният български премиер Бойко Борисов са подписали в Белия дом рамка за стратегическо партньорство. Пак при първия мандат на президента Тръмп беше подписан и договорът за придобиване на F-16.

Българските ВВС, българските пилоти, заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам, е, че те трябваше да ги имат много по-рано и без излишна патетика, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, цитиран от БТА.

Намираме се в нова ера от развитието и модернизацията на Българската армия, ключов етап на сериозно технологично обновление и качествено нов подход на действие, адекватен на съвременната среда за сигурност, подчерта началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Според изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България, Мартин Макдауъл, пристигането на първият транш от вашите бойни самолети F-16 ще подобри значително отбранителните способности на България и ще укрепи сигурността и стабилността в Черноморския регион.

Над 29 държави в Европа и извън нея експлоатират F-16 не само заради отличните оперативни качества, но и заради доверието, логистичната подкрепа и оперативната съгласуваност, която осигурява, подчерта вицепрезидентът и генерален директор на "Локхийд Мартин Аеронаутикс" Майкъл Шумейкър. Той допълни, че с над 3100 самолета в експлоатация в целия свят F-16 е гръбнакът на глобалната противовъздушна отбрана. Според него придобиването на тези самолети отразяват продължаващия ангажимент на България към регионалната сигурност и принципа на колективната отбрана.

Сред присъстващите на представянето на изтребителите бяха още вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов, командирът на Военновъздушните сили на България генерал-майор Николай Русев, народни представители, представители на ВВС на САЩ, военнослужещи.