"Възраждане" настоява за проверка на всички училища за камери

Народните представители от "Възраждане" Ангел Янчев, Йордан Тодоров, Даниел Проданов и Ивайло Папов подадоха официален сигнал до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на културата Мариан Бачев и министъра на младежта и спорта Иван Пешев с настояване за незабавно разпореждане на проверки във всички училища в страната за наличие на неправомерно поставени камери в тоалетни помещения и съблекални към физкултурни салони. Това съобщават от пресцентъра на партията.

Сигналът на депутатите е във връзка със случая в столичното 138-о Средно училище „Проф. Васил Златарски“ и разкритията за поставени камери в училищни тоалетни.

Народните представители казват, че при тях са постъпили множество уведомления от граждани, според които случаят със 138-о училище не е изолиран и подобни практики съществуват и в други учебни заведения, особено на територията на София. По думите им това поражда сериозно обществено безпокойство и съмнения за системно нарушаване на правата и личното пространство на деца и ученици.

Този случай е показателен за дълбоките пропуски в системата и ясно показва необходимостта от създаване на регистър на лицата, извършили сексуални престъпления срещу деца, за който „Възраждане“ отдавна настоява, допълват депутатите.

11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на столичното 138-о училище "Проф. Васил Златарски", каза на брифинг главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи. Директорът на 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ в София е освободен от длъжност, съобщиха след това от Министесрвтото на образованието и науката.