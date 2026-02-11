Украйна мести електропреносната мрежа под земята заради руските атаки

Украйна премества подстанциите си под земята, докато се подготвя за дългосрочна защита срещу руски удари по критичната си инфраструктура, тъй като Русия се опитва да изключи страната от електричеството.

Досега Украйна е обезопасила една подстанция в подземен бетонен бункер, а втора е в процес на изграждане, каза пред Kyiv Independent Виталий Зайченко, главен изпълнителен директор на "Укренерго“, държавния оператор на електроенергийната мрежа на Украйна.

Но това не е бързо решение на разрастващата се енергийна криза в Украйна. Проектът е скъп, струва десетки милиони долари на подстанция, а Киев не може да си позволи сам да покрие близо 100-те ключови подстанции на "Укренерго“.

"Преместването на подстанциите под земята може да бъде един от важните елементи на енергийната сигурност и устойчивост в бъдеще. Но това ще отнеме години и милиони евро“, каза Александър Харченко, управляващ директор на киевския Изследователски център за енергийна индустрия.

Украинските подстанции са уязвими за руски атаки. Чрез унищожаване на оборудването на подстанциите, Русия прекъсва потоците на електроенергия от електроцентралите към домовете и бизнеса, което води до прекъсвания на електрозахранването в цялата страна.

Руските атаки към електопреносната мрежа

Настоящата кампания на Москва унищожи мощностите за производство на енергия в централна, южна и източна Украйна, оставяйки тези региони зависими от енергия от електроцентрали в Западна Украйна. Без работещи подстанции, електроенергията не може да бъде транспортирана от тези централи до енергийно уязвими райони.

Подземните бункери ще пазят подстанциите в безопасност, на мнение е Зайченко. Компанията се нуждае от външно финансиране, за да финансира проекта, но първо трябва да преструктурира огромния си дълг, който Зайченко очаква да бъде финализиран през следващите месеци.

След това Зайченко добави, че "Укренерго“ ще потърси финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която преди това предостави 86 милиона евро (100 милиона долара) на "Укренерго“ за защита срещу дронове през 2024 г.

ЕИБ не потвърди пред Kyiv independent, че ще подпише пакет с "Укренерго“ за подземни подстанции. Но пресслужбата на банката заяви, че "продължава да проучва начини за по-нататъшна подкрепа на усилията за защита на критичната енергийна инфраструктура на Украйна“.

Зайченко казва, че все още не може да говори публично за това как ще бъде покрит дългът, тъй като преговорите продължават. Пълномащабното нахлуване на Русия принуди "Укренерго“ да изпадне в неизпълнение и компанията трябваше да преструктурира 825 милиона долара в "зелени“ облигации миналия април.

От 2023 г. насам "Укренерго“ е водеща в изграждането на укрепителни съоръжения около своите енергийни съоръжения. До края на миналата година компанията е покрила над половината от трансформаторите си с бетонни щитове, струващи около 300 милиона долара, като останалата част ще бъде завършена до лятото, съобщи NV Ukraine през декември.