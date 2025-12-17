СДВР за камерите в тоалетните на училище: Записите са отивали на телефона на директора

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище в София са отивали директно в телефона на директора. Това каза на брифинг началникът на СДВР Любомир Николов.

"В понеделник вечерта в Първо РУ на СДВР се е явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения, тоест тоалетните на училището има камери, които снимат учениците. Незабавно сме формирали следствено-оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала, като пристигайки на място колегите наистина установяват, че в тоалетните има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните има скрити камери за видеонаблюдение.

С помощта на колегите от "Киберсигурност" извършихме проверка и установихме, че от тези камери с изградени специални трасета същият сигнал от камерите стига до кабинета на директора. Тези записи са гледани само и единствено от директора. Нещо повече от компютъра, който той държи в кабинета си има приложение, което прехвърля тези записи в мобилния му телефон, който се явява личен", каза той.

Повдигнати са две обвинения на директора - за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Работи се по всички версии - дали са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Това ще стане ясно, след като прегледат многото материали, които са открити. Някои от записите са изтрити.

Възможно е да е имал и съучастник при поставянето на камерите.

Директорът на училището на този етап запазва мълчание.