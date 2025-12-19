IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски посрещна първи посетители в "Музeй на сглобката" СНИМКИ

Група младежи посети кабинет 222 в Народното събрание

19.12.2025 | 14:08 ч.
ДПС Пресцентър, Facebook

ДПС Пресцентър, Facebook

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - Ново начало Делян Пеевски посрещна първите посетители в "Музея на сглобката", който представи само преди дни. Гости бяха група младежи, които дойдоха да видят снимките в кабинет 222 в Народното събрание.

Снимки от посещението са публикувани в страницата на ДПС в социалните мрежи.

Пеевски лично показа експозицията и обясни основните принципи, които трябва да бъдат водещи за политиците - защитата на сигурността и стабилността на държавата, заради хората.

Когато представи “Музей на сглобката” пред медиите, Пеевски показа бюрото си, на което има поставени законопроектите, под които стоят съвместните им подписи, променената Конституция на България, “която заедно приехме – може би и от нея се отричат“, отбеляза тогава той.

"Защитавахме Украйна отново заедно", посочи Пеевски, показвайки снимка с президента Володимир Зеленски, добавяйки, че сглобката “и от това сигурно се отрича“. 

Лидерът на ДПС-НН показа и разпечатани есемеси.

ДПС Делян Пеевски Музей на сглобката кабинет 222 Народно събрание посетители
