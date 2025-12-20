Турист падна в пропаст на път за връх Вихрен

Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин планина, а към мястото на инцидента с хеликоптер са качени двама души от отряда на ПСС в Банско.
Други техни колеги също имат готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи, съобщава БНТ.
За сега не е ясно какво е състоянието на пострадалия.
Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил че туристът се е подхлъзнал от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха за БНТ от планинската спасителна служба.
Времето е относително топло. Големият проблем е, че снежната покривка е заледена и е много хлъзгаво, т.е. хората трябва да ползват "котки" и да се осигуряват при преминаване на снежни терени, посочиха от ПСС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.