IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Турист падна в пропаст на път за връх Вихрен

20.12.2025 | 14:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин планина, а към мястото на инцидента с хеликоптер са качени двама души от отряда на ПСС в Банско.

Други техни колеги също имат готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи, съобщава БНТ.

За сега не е ясно какво е състоянието на пострадалия.

Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил че туристът се е подхлъзнал от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха за БНТ от планинската спасителна служба.

Времето е относително топло. Големият проблем е, че снежната покривка е заледена и е много хлъзгаво, т.е. хората трябва да ползват "котки" и да се осигуряват при преминаване на снежни терени, посочиха от ПСС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вихрен турист пирин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem