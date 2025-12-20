Д-р Димитър Бакалов - лекарят с мисия срещу модерните вредности сред децата

Д-р Димитър Бакалов не е само лекар от Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик, а ментор по човечност и живот. Той получи специалната награда "Будител на годината".

"Кампанията, която поведох срещу модерните вредности, получи широк обществен отзвук, подкрепа от институции, родители, деца. Втората ми кампания "Здраве близо до теб" е за грижа към пенсионерите в селата", каза медикът в съботното издание на "България сутрин".

Гостът сподели, че кампанията срещу модерните вредности се е превърнала в борба срещу тези вещества.

"Виждах как всеки ден се рекламират и представят на децата като нещо безвредно. Тези изкушения започнаха да водят децата при нас. Трябваше да вземем мерки, защото стана като тренд сред тях да ги употребяват. Проблемът е голям. Нашата чакалня в Спешното отделение сигурно е чула повече молитви, отколкото църквите на някои неделни служби. Всяка майка и баща се притесняват за децата си", коментира д-р Бакалов пред Bulgaria ON AIR.

Най-честите въпроси на децата

"На-често питат: "Може ли да ми стане нещо от един път", "Това ще ме накара ли да го правя пак". Обяснявам, че това, че веднъж се е разминало, не значи, че сте имунизирани и няма да стане проблем. Не бива да се вярва на всяка една реклама. Говоря на достъпен език", обясни спешният медик.

Мисията да си лекар

"Идвам от обикновено малко село. Баща ми е полицай. Желанието си да помагам го наследих от него. Полагах усилия да стана полицай до 12 клас. Тогава моите учители по биология и химия ми казаха, че е по-добре да се насоча към медицината. Благодарен съм им. Като завърших, работех като хирург. Реших, че другото място, на което мога да разгърна потенциал, е Спешното отделение", разказа д-р Бакалов.

По думите му основното качество на спешния лекар е да може да взема правилните решения много бързо.

"Спешното създава предпоставка за конфликти, защото всеки смята себе си за най-спешен. Трябва да внесеш спокойствие. Има няколко случая, които не мога да забравя, те са с млади хор", подчерта още д-р Бакалов.