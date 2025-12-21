IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От "Възраждане" поискаха оставки в АЕЦ "Козлодуй"

Причината е второто извънредно спиране на шести блок

21.12.2025 | 17:05 ч. 28
Снимка: БГНЕС

От "Възраждане" искаме оставки в АЕЦ "Козлодуй" след второто извънредно спиране на шести блок, обяви депутатът Йордан Тодоров, цитиран от пресцентъра на партията. 

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян днес - ден по-рано от предварително обявения срок, съобщиха късно в събота от ядрената централа. Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември. 

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян тази сутрин за извънреден ремонт за втори път в рамките на две седмици и по-малко от месец след приключването на годишния планов ремонт, коментира Йордан Тодоров, цитиран в прессъобщението. По думите му подобна поредица от аварийни спирания непосредствено след планов ремонт е безпрецедентна за най-голямото и най-печелившо държавно енергийно дружество. И в двата случая причината е една и съща – повреда в защитна мембрана, която е ключов елемент за безопасната работа на турбината.

Свързани статии

Тодоров обясни, че мембраната е предпазен компонент, който трябва да реагира по строго определен начин при натоварване. Според изнесената информация при последния ремонт тя е била подменена с алтернативен вариант, изработен от различен вид стомана от тази, заложена в оригиналния проект. 

Особено притеснително, според него, е обстоятелството, че на 8 декември 2025 г. е утвърдено техническо решение за внедряване на т.нар. алтернативни мембрани, само няколко дни преди първия случай на проявен дефект. Това поставя въпроса дали мембраната не е била сменена с алтернативна още по време на годишния ремонт. Ако документацията е била оформена след монтажа, това означава, че ядрената централа се експлоатира в условия на груби нарушения на правилата и добрите практики, смята Тодоров. 

По думите му са липсвали навременни и ясни официални съобщения за състоянието на блока, предприетите мерки и реалните рискове. Това е довело до напрежение сред жителите на град Козлодуй, които са прекарали изминалата вечер в несигурност и страх. 

В тази ситуация от "Възраждане" настояват за незабавната оставка на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев и на заместник-изпълнителния директор Андрей Красночаров, се казва още в съобщението на партията.

АЕЦ Козлодуй Възраждане Йордан Тодоров
