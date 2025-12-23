IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

ПСС: Туристите да са изключително внимателни в планините

Времето е зимно, температурите са между -7 и -2 градуса

23.12.2025 | 10:29 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Хората трябва да са изключително внимателни в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Планинските спасители посочват, че навсякъде, където има снежна покривка, е заледено. Времето е ясно във високите части на планините, но се очаква разваляне в по-късните часове.

Температурите са между -7 и -2 градуса. Времето е зимно, допълват още от ПСС пред БТА.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зима планина планина ПСС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem