Трагичното нарко парти в Благоевград

16-годишното момиче загина в Благоевград след парти с наркотици, а момче се бори за живота си. Прокуратурата обвини 20-годишнен студент по философия от Югозападния университет в умишлено убийство. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия и е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си 17-годишно момче.

Младежите са си поръчали LCD по интернет, чрез приложението "Телеграм".

