Звезда от "Игра на тронове" напусна Холивуд след уелнес култ и психотичен епизод

Хана Мъри не съжалява, че се е отказала от актьорството.

36-годишната актриса говори открито за решението си да остави Холивуд зад гърба си в обширно интервю за The Guardian. Мъри, която изигра Каси в "Skins" и Джили в "Игра на тронове" ("Game of Thrones"), разказа как актьорската ѝ кариера отчасти я е отвела към присъединяване към уелнес култ и до психотичен епизод.

Пред медията, тя казва, че често си мисли: "Слава Богу, че вече не играя."

По думите ѝ мисълта, че вече не е актриса, ѝ носи "истински прилив на радост".

Слава на 17 години и култов успех със "Skins"

Мъри решава, че иска да стане актриса, когато е на 11 години, след като гледа пиеса за горски създания и извънземни, които стават приятели. На 16 години се явява на кастинг за "Skins", чиято премиера е през 2007 година. Получава ролята на Каси на 17-ия си рожден ден и снима първите два сезона почти един след друг, преди да замине за университет.

"Пропуснах много от училище в последната година", казва тя.

Когато започва университет, сериалът вече се е превърнал в "нещо огромно". Поредицата не само е успешна по телевизията във Великобритания и помага за старта на кариерите на Никълъс Холт, Дев Пател, Даниел Калуя, Джак О'Конъл и нейния бъдещ колега от "Игра на тронове" Джо Демпси, но се превръща и в култов фаворит в САЩ. Новата ѝ слава е "доста смазваща".

Историята на Каси засяга хранителното ѝ разстройство, а Мъри казва пред The Guardian, че е била "пристрастена" към това да чете как хората гледат на нея онлайн.

Между Cambridge, прослушванията и вътрешния срив

Докато учи в Cambridge, Мъри участва в три филма за три години и същевременно всяка седмица пътува до Лондон за прослушвания, като въпреки това предава курсовите си работи навреме.

Години по-късно тя е диагностицирана с биполярно разстройство.

Тя разказва: "Дълго време се борех с мисълта, че нямам право да се чувствам толкова тъжна, колкото се чувствах. Нямаше нищо нередно с мен. Имах привилегията да имам тази невероятна кариера. Защо просто не можех да съм щастлива през цялото време? Да съм благодарна."

По думите ѝ диагнозата най-накрая е била "голямо облекчение" и ѝ е помогнала да погледне на "емоционалния си пейзаж" по нов начин.

"Игра на тронове" и капанът да се чувстваш специален

Мъри казва пред The Guardian, че като Каси често са ѝ задавали натрапчиви въпроси за теглото ѝ. Когато през 2012 година е избрана за ролята на Джили в "Игра на тронове", славата ѝ става още по-голяма - а с нея идват и фенове, които си позволяват твърде много.

Тя казва още, че по това време е пиела много, употребявала е наркотици и е имала рискови сексуални контакти.

"Това беше голям фактор в актьорството: когато те изберат за роля, се чувстваш невероятно специален. Но това трае само за този проект. Бях в това колело за хамстери с мисълта: "Къде е нещото, което ще ме накара да се чувствам специална завинаги?", казва Мъри.

Мемоар за магия, лудост и връщане на собствения разказ

В предстоящата си книга "The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness" Мъри описва как търсенето на начин да се почувства по-добре в живота си я е отвело в уелнес култ. След психотичния епизод и диагнозата тя напуска актьорството окончателно. Последният ѝ филм е "Чарли казва" ("Charlie Says") от 2018 година, посветен на Семейство Менсън.

"Много, много се гордея с тази книга, която писах седем години. През целия този процес се чувствах овластена да разказвам собствената си история и да си върна собствения разказ. Вълнувам се да споделя тази история с читателите, да ги допусна до глава от живота си, която понякога беше магична, понякога хаотична, понякога болезнена и мрачна", каза Мъри пред People през януари.

"Събитията в "The Make-Believe" бяха изключително трудни за преживяване, но пътят да пиша за тях се оказа най-силно възнаграждаващото нещо, което някога съм познавала", допълва тя.