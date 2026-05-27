Брад Пит няма да се жени за Инес де Рамон

Брад Пит не планира да се ожени за трети път. И едва ли някога отново ще вдигне сватба.

62-годишният актьор от няколко години има сериозна връзка с дизайнерката на бижута Инес де Рамон.

Но продължителният му развод с Анджелина Джоли го е отказал от това отново да сключва брак.

"Бракът не е в плановете. Въпреки че Пит и де Рамон са много щастливи, и той се наслаждава на спокойствието и подкрепата от добродушната му приятелка, приятелите казват, че не могат да го видят отново да се ожени или да има повече деца. Той има страхотен партньор, когото цени, но няма прибързване в тази посока", обясни източник на "Daily Mail".

