IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

Брад Пит няма да се жени за Инес де Рамон

Травмиран след развода с Анджелина

27.05.2026 | 01:01 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Брад Пит не планира да се ожени за трети път. И едва ли някога отново ще вдигне сватба.

62-годишният актьор от няколко години има сериозна връзка с дизайнерката на бижута Инес де Рамон.

Но продължителният му развод с Анджелина Джоли го е отказал от това отново да сключва брак.

"Бракът не е в плановете. Въпреки че Пит и де Рамон са много щастливи, и той се наслаждава на спокойствието и подкрепата от добродушната му приятелка, приятелите казват, че не могат да го видят отново да се ожени или да има повече деца. Той има страхотен партньор, когото цени, но няма прибързване в тази посока", обясни източник на "Daily Mail".

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди инес де рамон връзка двойка брад пит сватба
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem